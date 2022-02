Liga deu conta da alteração de horário do jogo da ronda 21 da Liga SABSEG.

A Liga informou esta terça-feira que o encontro entre Penafiel e Trofense, da ronda 21 da Liga SABSEG, foi antecipado em uma hora. Deste modo, o jogo terá início às 17h00 da próxima segunda-feira, "após solicitação do Operador Televisivo com anuência de ambas as Sociedades Desportivas".

O Penafiel ocupa atualmente o nono lugar da classificação, com 27 pontos, mais três do que o emblema da Trofa.

O jogo terá transmissão televisiva na SportTV+.