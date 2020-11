Jogo entre Leixões e Oliveirense adiado para 9 de dezembro

Decisão foi tomada em conjunto pelos dois emblemas da II Liga e teve a devida autorização da Liga de Clubes

O jogo entre o Leixões a Oliveirense, relativo à décima jornada da II Liga e que estava inicialmente agendado para o próximo sábado, foi adiado para o dia 9 de dezembro (quarta-feira), anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, através de um comunicado.

O adiamento da partida, que terá início às 18 horas, deveu-se a um entendimento entre os dois clubes. Na rede social Twitter, o Leixões explicou "que acordou a com Oliveirense SAD o adiamento do jogo da 10.ª jornada" do segundo escalão, com "anuência" da LPFP.

A equipa do Leixões é a atual 12.º classificada da II Liga, com nove pontos, mais um do que a formação da Oliveirense, fixada no 14.º posto da classificação da prova.