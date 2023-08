Estádio Marcolino de Castro, casa do Feirense

Será realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

A Liga informou esta quinta-feira que o jogo entre Feirense e Penafiel, da segunda jornada da Liga SABSEG, tem um novo palco e horário.

Inicialmente agendado para 20 de agosto, às 15h30, o jogo será realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, às 20h30, no mesmo dia.

Em causa estão os trabalhos de recuperação no relvado do Estádio Marcolino Castro, casa do Feirense.