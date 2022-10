Jogo entre FC Porto B e Penafiel com nulo e estreia na baliza dos dragões

As duas equipas somaram um ponto cada e aumentaram a série sem derrotas na Liga SABSEG.

O FC Porto B e o Penafiel empataram 0-0, na nona jornada da II Liga, aumentando para sete o número de jogos sem perder dos durienses e para quatro dos portistas.

Os visitantes foram obrigados a esforço complementar na sexta-feira, na eliminação da Taça de Portugal nas grandes penalidades às mãos do primodivisionário Vizela, e operaram algumas mudanças no onze para dar seguimento à sequência de seis jogos sem perder no campeonato.

Por outro lado, os dragões não perdiam há três jogos e fizeram estrear o guardião croata Roko Runje, filho do treinador de guarda-redes da equipa principal, Vedran Runje, que chegou na temporada passada da segunda divisão croata.

O primeiro tempo teve pouca história para contar, à exceção de um remate de Roberto dentro da área nos primeiros minutos e, já aos 38 minutos, a primeira aproximação perigosa dos "bês" à área adversária, com João Mendes a "disparar" contra o corpo de Robinho.

Já a segunda parte começou com lances perigosos para as duas formações: nos dragões, Samba Koné atirou perto do poste e Rúben Freitas travou o remate de Vasco Sousa em cima da linha de golo, e nos visitantes Roberto foi negado por uma boa "mancha" de Roko Runje e, pouco depois, rematou rente do poste em posição prometedora.

Até ao apito final, o FC Porto B ainda rondou o golo, nomeadamente num belo gesto de Marcus, que dominou de peito e atirou de primeira perto do poste e, pouco depois, uma boa jogada coletiva terminou com o remate de Abuashvili desviado pelo defesa para canto.

O nulo manteve-se até ao final, o que significa que os "bês" subiram provisoriamente ao quarto lugar, em igualdade pontual com o terceiro Vilafranquense, com 15 pontos, e o Penafiel junta-se ao lote de equipas com 14 pontos, em sétimo.

Jogo realizado no Estádio Luís Filipe Meneses, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Penafiel: 0-0.

Ao intervalo: 0-0.

Equipas:

- FC Porto B: Roko Runje, Rodrigo Ferreira (Levi Faustino, 81), Romain Correia, Zé Pedro, João Mendes, Sidnei Tavares, Samba Koné (Martim Fernandes, 81), Vasco Sousa (Silvestre Varela, 67), Marcus, Jorge Meireles (Umaro Candé, 67) e Nilton (Abuashvili, 73).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Abuashvili, Martim Fernandes, Gabi Brás, Rui Monteiro, Umaro Candé, Silvestre Varela, Levi Faustino e Luís Mota.)

Treinador: António Folha.

- Penafiel: Caio Secco, Rúben Freitas, Leandro Teixeira, Gonçalo Loureiro, Robinho, João Oliveira (Diogo Batista, 85), Filipe Cardoso, Feliz (Vasco Braga, 71), Édi Semedo, Roberto (Fábio Fortes, 71) e Adílio (Adriano Castanheira, 85).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Lucas Tagliapietra, Silvério, Reko, Molvadgaard, Adriano Castanheira, Diogo Batista, Vasco Braga e Fábio Fortes.)

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Vasco Sousa (33), Roberto (36), Rodrigo Ferreira (56), Leandro Teixeira (57), Gonçalo Loureiro (57), João Oliveira (68), Samba Koné (78). Cartão vermelho direto para Filipe Rocha (68).

Assistência: cerca de 300 espectadores.