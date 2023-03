Jogo entre Farense e Leixões foi resolvido por um suplente e teve três expulsões

Triunfo da formação algarvia na ronda 23 da Liga SABSEG, por um golo sem resposta.

O Farense somou a oitava vitória caseira na II Liga, ao bater o Leixões (1-0) em jogo da 23.ª jornada, decidido pelo golo solitário do suplente Rui Costa e concluído com três expulsões.

O avançado saiu do banco aos 58 minutos, causou a expulsão de Calasan (62) e assinou o seu sexto golo no campeonato (65), num jogo em que os matosinhenses acabaram com nove jogadores, após novo vermelho direto a Fabinho (75), e os algarvios com 10, por expulsão de Elves Baldé (89).

O Farense ocupa provisoriamente o terceiro lugar, em igualdade pontual (41) com o Estrela da Amadora, segundo classificado, que hoje se desloca ao terreno do Académico de Viseu, quarto (38), enquanto o Leixões está, à condição, no nono lugar (29).

Na primeira parte, o Leixões pareceu sempre mais confortável a sair em contra-ataque, mas o guardião Ricardo Velho, uma das cinco novidades no onze algarvio, destacou-se com duas excelentes defesas nas tentativas de Agostinho (15) e João Meira (36).

Só à beira do intervalo é que o Farense, quase sempre sem ideias, protagonizou um lance de perigo, num cruzamento de Abner para cabeceamento de Pedro Henrique e grande defesa de Beunardeau para canto (44).

O Farense subiu ligeiramente de produção no reatamento, mas só Rui Costa 'mexeu' com a partida: causou a expulsão do central sérvio Calasan (62), que o agarrou quando se isolava, e assinou o único golo da partida (65), após má reposição de Beunardeau e roubo de bola de Fabrício Isidoro.

Aos 75 minutos, Fabinho viu vermelho direto, após entrada imprudente sobre Cláudio Falcão, e Elves Baldé também foi expulso com dois amarelos em quatro minutos (85 e 89).

Nos descontos, as duas equipas estiveram próximas de marcar, em lances de Ricardo Valente (90+4) e Sapara (90+6).

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Leixões, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Rui Costa, 65 minutos.

Equipas:

- Farense: Ricardo Velho, Pastor, Gonçalo Silva, Robson (Muscat, 69), Abner, Cláudio Falcão, Vítor Gonçalves (Rui Costa, 58), Fabrício Isidoro, Cristian Ponde (Elves Baldé, 58), Marco Matias (Sapara, 79) e Pedro Henrique (Lucão, 79).

(Suplentes: Rafael Defendi, Muscat, Sapara, Marcos Paulo, Lucão, Elves Baldé, Rui Costa, Mattheus Oliveira e Talocha).

Treinador: José Mota.

- Leixões: Beunardeau, João Amorim (Miguel Ângelo, 68), João Meira, Nemanja Calasan, Joel Ferreira (Pedro Coronas, 68), Evrard Zag, Fabinho, Rafa Freitas (Brunão Gonçalves, 65), Tiago Morais (Ricardo Valente, 60), Thalis Henrique e Agostinho (João Oliveira, 60).

(Suplentes: Ricardo Moura, Moisés Conceição, Paulinho, Pedro Coronas, Miguel Ângelo, Wakaso, João Oliveira, Ricardo Valente e Brunão Gonçalves).

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: Bruno Vieira (AF Beja).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gonçalo Silva (21), Pedro Henrique (30), Abner (45), João Amorim (55), Pastor (74), Miguel Ângelo (79), Elves Baldé (85 e 89), Rui Costa (90) e Ricardo Velho (90+5). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Elves Baldé (89). Cartão vermelho direto para Calasan (62) e Fabinho (75).

Assistência: Cerca de 1.500 espectadores.