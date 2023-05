Jogo entre B SAD e Oliveirense com alteração de local 

Além deste, o jogo entre o Casa Pia e o Estoril também mudou de palco

A Liga Portugal anunciou, esta quarta-feira, a alteração de estádio para a realização do jogo da jornada 33 da Liga SABSEG, entre a B SAD e a Oliveirense.

A alteração do local deve-se à utilização do Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor para a final da Liga 3 entre o Leiria e o Belenenses.

A partida agendada para o dia 20 de maio, às 15h30, será assim realizada no Estádio Municipal de Rio Maior.