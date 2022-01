Jogo de loucos na Covilhã: reviravolta nos descontos e penálti aos 97 para empate final

O empate mantém o Feirense no terceiro lugar da classificação, com 33 pontos, os mesmos do Casa Pia, segundo, enquanto o Covilhã permanece no 15.º posto

O Feirense empatou hoje a 2-2 no reduto do Sporting da Covilhã e falhou a subida ao segundo lugar da Liga Portugal SABSEG, num encontro da 18.ª jornada com dois golos marcados nos descontos, de grande penalidade.

Manú colocou os forasteiros a vencer, aos 73 minutos, mas Arnold, aos 89, e Jô, aos 90+2, de penálti, deram a volta ao resultado, com Fábio Espinho a repor a igualdade em nova grande penalidade, aos 90+7.

As duas formações vinham de derrotas, mas enquanto os serranos, com menos um jogo, se tentavam afastar da zona de despromoção, os fogaceiros procuravam ultrapassar o Casa Pia no segundo lugar da tabela e aproximarem-se do líder, que não pode subir, o Benfica B.

O Covilhã, tal como o adversário, com alterações em relação ao último "onze", começou a partida a tomar a iniciativa, pressionante, ao ataque, a jogar no meio-campo dos nortenhos e a fazer a bola chegar à área, embora sem reais ocasiões de perigo.

A melhor oportunidade foi criada aos 19 minutos, quando, na sequência de um canto batido por Lucas Barros, Jaime desviou de cabeça e Arnold, ao segundo poste, acertou nas malhas laterais.

Com o passar dos minutos, o jogo tornou-se mais equilibrado, previsível, perdeu velocidade e os fogaceiros, que inicialmente responderam à pressão do Covilhã com organização, chegaram ao intervalo com quase o mesmo número de remates dos "leões da serra", sem nenhuma situação flagrante de golo.

No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto, mas disputado, sobretudo no meio-campo, sem nenhuma das equipas a conseguir desequilibrar.

O marcador acabou por ser inaugurado pelos fogaceiros de bola parada. Fábio Espinho, em campo há 12 minutos, bateu o livre da esquerda e Manú, na área, desviou com o pé para o fundo da baliza, quando estavam jogados 73 minutos.

Aos 89 minutos, Arnold, a dar o melhor seguimento a um cruzamento de Jean Felipe, e empatou o jogo, que teve mais dois golos nos descontos, ambos de grande penalidade.

Jô, o melhor mercador serrano, converteu a grande penalidade a castigar falta de Cláudio Silva sobre Diogo Almeida, operando a reviravolta, dois minutos depois dos 90.

Mas, o Feirense, subido no terreno, também teve um penálti a seu favor, a sancionar falta em zona proibida de Jaime sobre Steven. Fábio Espinho não desperdiçou o castigo máximo e, aos 90+7 minutos, restabeleceu a igualdade.

O empate mantém o Feirense no terceiro lugar da classificação, com 33 pontos, os mesmos do Casa Pia, segundo, enquanto o Sporting da Covilhã, com menos disputado, permanece no 15.º posto, com 16 pontos.