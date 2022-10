Jogo de loucos entre candidatos termina com vitória do imparável Moreirense

Redação com Lusa

O Moreirense continua sem perder no campeonato, depois de derrotar o Farense, por 3-2, nos últimos instantes da partida da 10.ª jornada da II Liga.

Depois de um jogo equilibrado, mas em que esteve quase sempre a correr atrás do prejuízo, a formação de Moreira de Cónegos conseguiu, quase a terminar o encontro, fazer a reviravolta no marcador e garantir os três pontos.

O Moreirense segue tranquilo e isolado na liderança, com 28 pontos, enquanto o Farense segue logo atrás, com 18, mas menos um jogo.

Numa entrada a todo o vapor, o Farense esteve perto de marcar logo aos cinco minutos, altura em que Vítor Gonçalves rematou forte à entrada da grande área, mas a bola acabou a rasar o poste.

Aos 20 minutos, contudo, o golo acabou mesmo por chegar: Jhon Velásquez lançou Marco Matias na esquerda e o extremo cruzou para Rui Costa, que desviou para dentro da baliza da formação da casa.

O Moreirense reagiu e, pouco depois, repôs a igualdade, numa excelente combinação de Aparício com Kodisang, que terminou com um desvio certeiro de cabeça do médio da equipa de Paulo Alves.

Pouco depois da meia hora de jogo, os jogadores do Feirense ficaram a pedir uma grande penalidade depois de Rui Costa cair na área após bola dividida com Rocha, mas o árbitro mandou seguir.

O equilíbrio continuou a ser a palavra de ordem ao longo da segunda parte, sendo que os algarvios apresentaram-se mais pressionantes no arranque desta fase.

Lucas ainda colocou, aos 57 minutos, a bola dentro da baliza, mas o lance foi anulado por posição irregular de Robson.

Os algarvios colocaram-se novamente em vantagem aos 79 minutos, quando Pedro Henrique - que entrou e marcou - aproveitou da melhor forma uma saída mal avaliada de Kewin e picou a bola para o fundo da baliza.

Mas os minutos finais do encontro foram frenéticos. O Moreirense voltou a empatar a partida aos 88, por intermédio de Alan, e, já em tempo de compensação, aos 90+3, colocou-se pela primeira vez na frente com um golo, muito festejado, de Platiny.

Os cónegos venceram todos os jogos oficiais esta temporada, à exceção de um empate (1-1) registado no terreno do Penafiel.

Jogo disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Moreirense - Farense, 3-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Rui Costa, 20 minutos.

1-1, Aparício, 28.

1-2, Pedro Henrique, 79.

2-2, Alan, 88.

3-2, Platiny, 90+3.

Equipas:

Moreirense: Kewin Silva, David, Luís Rocha, Rafael Santos, Frimpong, Aparício (Camacho, 72), Sori Mané (Alan, 81), Franco (Platiny, 81), Kodisang (Madson Monteiro, 72), André Luís e Walterson (Ofori, 60).

(Suplentes: Pasinato, Fábio Pacheco, Alan, Pedro Amador, Camacho, Madson Monteiro, Lucas Freitas, Ofori e Platiny.

Treinador: Paulo Alves.

Farense: Ricardo Velho, Abner, Muscat, Robson, Miguel Bandarra, Cristian (Harramiz, 58), Marcos Paulo (Cláudio Falcão, 58), Vítor Gonçalves, Marco Matias, John Velásquez (Lucas, 46) e Rui Costa (Pedro Henrique, 79).

(Suplentes: Defendi, Vasco Lopes, Lucas, Elves Balde, Cláudio Falcão, Talocha, Harramiz, Gonçalo Silva e Pedro Henrique).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Luís Rocha (9), Sori Mané (27), Rui Costa (42), Kodisang (49), André Luís (61), Rafael Santos (64), Frimpong (73), David (85), Cláudio Falcão (89), Platiny (90+4).

Assistência: Cerca de 3000 espectadores.