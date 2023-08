Jogo de apresentação do Académico de Viseu com cariz solidário

Os bilhetes para o último jogo de preparação do Académico de Viseu vão ter o custo de um euro e as receitas vão reverter para uma instituição de solidariedade social que apoia crianças desfavorecidas e em situação de risco.

O Académico de Viseu disputa, este sábado, pelas 10h30, o último jogo de preparação no Estádio do Fontelo e as portas vão abrir-se para os adeptos. Em comunicado, o clube da II Liga revelou que os bilhetes terão um custo de um euro e as receitas vão reverter na totalidade para a Turma do Funil / Lenda Rebelde Associação, instituição de solidariedade social que apoia crianças desfavorecidas e em situação de risco.

Depois do particular, a partir das 19h, haverá as apresentações dos plantéis e equipas técnicas dos seniores, sub-23 e sub-19 no Adro da Sé de Viseu.

"Desafiamos todos a estarem presentes, no jogo e no restante programa. Mais do que uma apresentação oficial, o KICKOFF do Académico de Viseu Futebol Clube é mais uma vez um momento de celebração do futebol de Viseu, do clube e do projeto de vocação formadora, mas também da ligação à cidade de Viseu. Cresceremos e teremos sucesso juntos", afirmou Mariano Lopez, presidente do clube e da SAD, em declarações aos meios do clube.