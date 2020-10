Jogadores do Feirense apelam ao cumprimento das regras de segurança

Jogo com o Chaves desta quinta-feira contará com cerca de 500 adeptos no Estádio Marcolino de Castro

O Feirense recebe, esta quinta-feira, o Chaves (20 horas) num teste-piloto da Liga e Diração-Geral de Saúde que visa analisar o comportamento dos adeptos para uma possível retoma do público aos estádios de futebol.

Nesse sentido, o Estádio Marcolino Castro terá dez da sua lotação ocupada (cerca de 500 adeptos) e o clube de Santa da Maria da Feira tem feito tudo para que não haja dúvidas sobre todos os procedimentos a seguir neste jogo.



Desde sexta-feira que, nas redes sociais e no site, os adeptos têm pormenorizadas todas as indicações dadas pelas autoridades de segurança e pelos organizadores do jogo, mas ontem e anteontem esse reforço foi feito em viva voz por dois jogadores. Bruno Brigido e João Tavares repetiram algumas das ideias-chave. De todas, haverá quatro mais importantes: usar máscara, manter as distâncias de segurança, respeitar os trajetos assinalados no estádio e utilizar unicamente o lugar que lhe está destinado.



No dia de jogo, as portas abrem às 18:30 horas para que se evitem muitos aglomerados e foi pedido para que o acesso ao estádio seja feito com antecedência. Cada associado tem de levar, para além do bilhete, o cartão de cidadão para comprovar a sua identidade.

Após o jogo, a saída do estádio será efetuada de forma faseada sob a orientação das forças de segurança, com o speaker a dar as instruções necessárias.