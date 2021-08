Jogadores do Farense partilham a mesma imagem e palavra: "Respeito"

Em causa a polémica arbitragem de Vítor Ferreira no encontro com o Estrela da Amadora.

Três golos nos últimos minutos da partida deram este sábado a vitória ao Estrela da Amadora 3-1, perante um Farense que terminou o jogo da terceira ronda da Liga SABSEG com oito unidades.

Tipote, aos 81 minutos, e Diogo Pinto, com um bis aos 85 e 90+2, operaram a reviravolta do conjunto tricolor, em desvantagem com o tento inaugural de Pedro Henrique, aos 17, sobretudo graças às expulsões de Bura, Cláudio Falcão e Alex Pinto.

Após a partida, Jorge Costa não escondeu a desilusão com o trabalho da equipa de arbitragem liderada por Vítor Ferreira. As redes sociais também foram um veículo utilizado para expressar a revolta. Alguns jogadores e elementos da estrutura, assim como o próprio treinador, partilharam a mesma imagem e palavra: "respeito".