Jogadores do Farense em ação humanitária

Fabrício Isidoro e Rafael Defendi, dos "Leões de Faro", entregaram bens alimentares e higiénicos à Escola Básica Poeta Emiliano da Costa.

Os jogadores Fabrício Isidoro e Rafael Defendi, em representação do clube e em nome da equipa do Farense, entregaram bens alimentares e higiénicos à Escola Básica Poeta Emiliano da Costa, em Estoi (Concelho de Faro).

A ação foi realizada no âmbito de trabalhos desenvolvidos por alunos do CEF e 9º ano na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, nomeadamente com os temas "Desenvolvimento Sustentável - Erradicação da Fome" e "Voluntariado".

"Tivemos todo o gosto em colaborar e ajudar as várias famílias carenciadas na comunidade escolar, número esse que se agravou com a pandemia", pode ler-se nas redes sociais do emblema algarvio.