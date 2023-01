Jogadores do Ac. Viseu tentam reparar o relvado do Fontelo

O Ac. Viseu recebeu e venceu este sábado o FC Porto B por 2-1. Aos 82 minutos, foi assinalada uma grande penalidade a favor dos homens da casa, que tiveram de compor essa zona do relvado do Estádio do Fontelo, visivelmente em más condições, o melhor que conseguiram. Na conversão, André Clóvis não conseguiu faturar.

Assista ao momento: