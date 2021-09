Jogador do Leixões pede desculpa: "Acabei por ter uma atitude irrefletida..."

Jefferson Encada pede desculpa pelos incidentes em Vila do Conde

O extremo que está sob a alçada disciplinar da SAD, após os incidentes verificados no final do jogo com o Rio Ave, em Vila do Conde, chegou da seleção da Guiné-Bissau, na quinta-feira e foi colocado a treinar à parte do restante plantel, assim como Wendel e Sapara.

O jogador através da rede social Instagram fez um pedido de desculpas: "Gostaria de vir a público pedir desculpas ao Clube, sua direção, sócios e adeptos bem como aos meus colegas e restante estrutura do Clube pelo sucedido no jogo disputado em Vila do Conde. Com a pressão e ansiedade própria da responsabilidade do jogo acabei por ter uma atitude irrefletida, fruto de um mal-entendido, da qual muito me arrependo.

Como sempre continuo totalmente empenhado e motivado para ajudar a equipa a alcançar todos os seus objetivos".

Depois de Wendel, que até jogou frente ao Famalicão, pela equipa sub-23, no passado sábado, só o dianteiro Adewale Sapara ainda não se retratou. No entanto, sabe O JOGO que a decisão final dos processos será conhecida esta semana.