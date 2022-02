Joga no Chaves o melhor avançado da Liga SABSEG em janeiro

Wellington Carvalho premiado pelos treinadores da competição.

Wellington Carvalho foi eleito pelos treinadores o melhor avançado da Liga SABSEG no mês de janeiro. O avançado do Chaves obteve um total de 16,67% dos votos, superando Saviour Godwin (Casa Pia), com 14,20%, e Pedro Mendes (Rio Ave), que teve 13,58% das preferências.

O jogador brasileiro participou nos dois encontros disputados pelos flavienses, durante o período em avaliação, tendo marcado um golo.

Wellington cumpre a terceira época no Chaves e totaliza, até ao momento, oito golos em 24 partidas.