Treinadores da competição elegeram Arthur Chaves.

Arthur Chaves, do Académico de Viseu, foi eleito pelos treinadores da Liga SABSEG o melhor defesa da competição em fevereiro. O jogador brasileiro somou 12,59% dos votos e superou Gaspar, do Estrela Amadora, e o companheiro de equipa Milioransa, com a mesma votação: 11,85%.

No período em questão, o central de 22 anos foi titular em três dos quatro jogos, diante de Farense, Tondela e Torreense.