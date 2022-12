Joga em Viseu o melhor avançado nos meses de outubro e novembro

André Clóvis premiado pelos treinadores da Liga SABSEG.

André Clóvis foi eleito pelos treinadores da Liga SABSEG o melhor avançado nos meses de outubro e novembro. O jogador do Académico de Viseu contabilizou 36,30% dos votos.

Clóvis superou Kodisang, do Moreirense, com 12,59%, e Marco Matias, do Farense, com 8,15%, depois de ter apontado oito golos durante as seis partidas disputadas no período em avaliação, sendo essencial nos 14 de 18 possíveis pontos conquistados pela turma viseense, que valeu a subida ao sexto lugar.