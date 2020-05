"Joaquim Evangelista faça um favor ao futebol português: demita-se"

SAD do Leixões critica e acusa o presidente do Sindicato de Jogadores, Joaquim Evangelista

A SAD do Leixões veio este domingo, através de um comunicado, pedir a demissão de Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. Em causa, o diferendo motivado pelo lay off decidido pela SAD matosinhense após a paragem do futebol em Portugal. "... O futebol mudou, reconhecendo-se dois tipos de intervenientes no mundo do futebol: os que acrescentam valor e investem no futebol; e os parasitas que vivem à custa do futebol e cujo objetivo é passar a vida a dar entrevistas, aparecer em programas de televisão e encostar-se aos que têm poder, para garantirem o seu "tacho", pode ler-se no comunicado.

"Estamos, obviamente, a falar do Presidente do Sindicato dos Jogadores (SJPF) Joaquim Evangelista, que "planta" notícias de forma sucessiva e que, numa conversa telefónica com o Presidente da SAD do Leixões e o Diretor Desportivo da mesma utilizou termos como "ladrões", "vigaristas", "filhos da puta" e "vou foder-vos", quando caiu na realidade e viu que tinha induzido em erro os jogadores do plantel do Leixões, ao dizer-lhes que não conseguíamos ter acesso ao "Layoff", bem como o mesmo não poderia ter retroativos a 23 de março, como se veio a confirmar, influenciando, mais uma vez, mal os jogadores que pertencem ao Sindicato que preside", acrescenta o texto.

As críticas a Evangelista são variadas. "Se um trabalhador de um restaurante, ou de outra qualquer atividade pode ficar em "Layoff", também os jogadores de futebol, que são uns privilegiados com ordenados elevados, como poderá verificar pelos recibos dos mesmos, têm obrigação de se sujeitar às normas do Estado. Preocupe-se, antes, com os termos de responsabilidade que os seus atletas vão ter de assinar para voltarem a jogar, com o estado físico e anímico que resulta de uma interrupção que pode ser superior a 6 meses, bem como, com as centenas de jogadores que, por esse Campeonato de Portugal, não recebem ordenados, não fazem descontos, etc etc. Preocupe-se menos com a sua imagem, deixe de andar feito ´saltimbanco´ de entrevista em entrevista a promover-se, e pense nos atletas e nas respetivas entidades empregadoras dos mesmos, pois somos nós todos que, indiretamente, pagamos o seu ordenado. Já agora, tem a certeza de que os jogadores meteram o Leixões em tribunal? Faça prova disso para todos sabermos quem é e do que somos acusados"

"Está na hora de falar tudo de bom que o futebol produz e não contribuir para a morte do desporto favorito dos Portugueses. Quanto ao Presidente Joaquim Evangelista faça um favor ao futebol Português: demita-se", conclui o comunicado publicado na rede social Facebook.