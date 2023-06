João Vieira deixa o Torreense: "A vida prossegue e seguirá risonha"

Fez cinco golos na temporada 2022/23.

O avançado João Vieira anunciou esta quinta-feira que não vai continuar a representar o Torreense, clube que disputa na II Liga.

"Terminada mais uma época de futebol, resta agradecer ao Sport Clube União Torreense ter dado outra vez o orgulho de representar o orgulho do oeste. Em tempos distintos ter representado este clube fez-me entender a capacidade de evoluir que este tem. É um clube que me diz muito e que levarei sempre no meu coração. Neste momento iremos levar caminhos diferentes. A vida prossegue e seguirá risonha", começou por revelar o futebolista, de 31 anos, numa nota de despedida publicada nas redes sociais.

Formado na União de Leiria, e depois de representar, entre outros, Marítimo, Chaves, Vizela e Casa Pia, João Vieira regressou a Torres Vedras na temporada que agora finda, tendo sido opção em 32 ocasiões, marcando cinco golos e realizado quatro assistências.

"Foi uma época de altos e baixos, mas onde a força do grupo de que todos duvidavam mostrou ser bem mais forte que todas as críticas e onde no fim terminamos numa honrosa posição na tabela. Agradecer a todos os meus companheiros de luta diária, foi um gosto partilhar o balneário com vocês. Agradecer ao "staff" e toda a direção que não nos deixou faltar com nada e proporcionou todas as condições para nós", acrescentou ainda no referido comunicado.

O avançado deve definir o seu futuro nas próximas semanas.