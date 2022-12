João Vieira decisivo no Trofense-Torreense

Com este resultado, o Trofense mantém o 17.º lugar da II Liga

O golo solitário de João Vieira, aos 33 minutos de jogo, garantiu a vitória do Torreense por 1-0 na deslocação ao terreno do Trofense, em partida da 14.ª jornada da II Liga SABSEG.

Num duelo entre dois concorrentes diretos na fuga aos lugares de despromoção (à entrada para esta jornada, o Trofense era 17.º classificado da II Liga, com oito pontos, e o Torreense 15.º, com 10), a equipa visitante revelou-se mais eficaz em frente à baliza, conseguindo assim um importante triunfo graças ao golo de João Vieira, no 33.º minuto de jogo.

Com este resultado, o Trofense mantém o 17.º lugar da II Liga, com oito pontos, naquela que foi a estreia do recém-contratado treinador, Jorge Casquilha, pela equipa em jogos do segundo escalão, ao passo que o Torreense consegue assim recuperar o 15.º, com 13.