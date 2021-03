João Vasco não se resume só ao golo e ainda sonha com a Liga NOS

O avançado, que marcou ao Benfica B (2-1) e ajudou o Académico Viseu a conquistar a segunda vitória seguida, ganhou influência noutras zonas e tem o sonho de se afirmar na Liga NOS por realizar,

João Vasco chegou ao Académico Viseu com 27 golos no currículo, obtidos nas últimas duas épocas ao serviço de Benfica Castelo Branco e Olhanense. O avançado foi um dos desejos do treinador Rui Borges, que entretanto, se transferiu para o comando técnico da Académica.

Nesta que é a segunda época na Liga SABSEG, depois de uma passagem pelo Gil Vicente, o jogador de 26 anos acredita que está no ponto de rebuçado. "Estou mais preparado para estar nas ligas profissionais, já estive nas três divisões, sei a exigência de cada uma delas e vou trabalhar todos os dias para atingir o meu sonho, que é vingar na I Liga", revelou o futebolista, que já pertenceu aos quadros do Tondela e antes de se mudar para Viseu teve propostas de emblemas deste escalão e da Liga NOS.

Moralizado pelo golo obtido na vitória sobre o Benfica B (2-1), a segunda seguida do Académico, João Vasco acredita que é possível conquistar o inédito terceiro triunfo consecutivo no campeonato, no terreno do Feirense. "É sempre bom despedir-me do Fontelo com uma vitória e marcar, mas os objetivos coletivos estão acima dos individuais. A nossa equipa tem capacidade para vencer qualquer adversário, temos noção dos nossos pontos mais fracos e dos positivos e tendo noção disso, é uma grande ajuda", antecipou.

Sobre a menor veia goleador esta época, o jogador admite que a mudança de posição e qualidade dos opositores poderão explicar em parte. "Tenho jogado mais a extremo este ano, percebi o que a posição exige e não me posso preocupar só com o golo, também tenho de fazer assistências e defender, enquanto antes era um avançado mais móvel e de área", comparou.