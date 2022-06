João Tomás deixou SAD do Trofense e vai ser diretor-desportivo do Torreense

Anúncio feito esta terça-feira.

João Tomás é o novo diretor-desportivo do Torreense, clube que subiu esta época à Liga SABSEG. O antigo futebolista tinha anunciado a saída da presidência da SAD do Trofense e agora ruma a Torres Vedras.

O dirigente foi diretor-desportivo do Famalicão entre 2016 e 2018 e do Trofense entre 2020 e 2022.

Enquanto jogador, o antigo avançado passou por Benfica, Sporting, Boavista, Braga, V. Guimarães, Rio Ave, Académica, Bétis, Al-Arabi, Al-Rayyan, Al Sharjah e Recreativo Libolo. Terminou a carreira em 2013.

As primeiras declarações:

Para Bruno Vitorino, diretor geral do clube, "numa nova realidade, no futebol profissional", são precisas "pessoas com experiência e o João é a pessoa certa" para atingi os objetivos.

"O que me fez aceitar este desafio, nesta fase da minha vida, foi o projeto, as pessoas que o lideram e, acima de tudo, a honestidade na forma como me foram apresentadas as perspetivas que têm para o Torreense", começou por destacar João Tomás na conferência de imprensa, após a assinatura do contrato que o vincula ao clube de Torres Vedras, recém-promovido à Liga 2.

Segundo o novo diretor desportivo do Torreense, aquilo que lhe foi exigido passa por "ter uma época tranquila e garantir uma permanência sustentada e sustentável nos campeonatos profissionais".

Sobre o plantel, liderado pelo técnico Nuno Manta Santos, que conta já com 16 jogadores confirmados, 13 dos quais transitam da temporada passada, João Tomás declarou que o mercado é "feroz, altamente competitivo e longo, só termina a 31 de agosto, e sabemos que as equipas técnicas gostam de ter o plantel formado logo no início dos trabalhos, por isso vamos tentar ter os melhores jogadores que se encaixem no nosso projeto e o mais rapidamente possível, até porque este ano o campeonato começa mais cedo".

"Nada acontece por acaso e o percurso do Torreense é fruto de muito trabalho de toda a estrutura do clube", disse ainda João Tomás, para quem é importante aproveitar o que foi feito nas duas últimas épocas para consolidar o projeto.