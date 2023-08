João Tomás deixa o cargo de diretor desportivo do Torreense

Redação com Lusa

"Decisão conjunta e tomada de forma consensual", lê-se no comunicado.

O Torreense, clube que disputa a II Liga, anunciou ter chegado a acordo para a cessação contratual com o diretor desportivo João Tomás, que exercia funções desde junho do ano passado.

"A Sport Clube União Torreense Futebol SAD e o Diretor Desportivo João Tomás acordaram a cessação do contrato que ligava ambas as partes, numa decisão conjunta e tomada de forma consensual", lê-se num comunicado emitido pelo emblema do oeste, que "enaltece o enorme caráter demonstrado" pelo antigo avançado e reconhece "todo o seu profissionalismo e experiência".

O antigo internacional chegou a Torres Vedras em junho de 2022, tendo desempenhado o cargo durante pouco mais de um ano, no qual festejou a permanência no segundo escalão do futebol português, ao qual os 'azuis grená' acabavam de regressar.

Durante o referido período, João Tomás trabalhou diretamente com os treinadores Nuno Manta Santos, Pedro Moreira e, recentemente, também com Rui Ferreira.