Jogador do Chaves superou Fabinho e Neto.

João Teixeira foi eleito, pelos treinadores da Liga SABSEG, o médio médio da competição durante o mês de fevereiro. O jogador do Chaves recolheu 23% dos votos, depois de ter alinhado em cinco dos seis jogos dos flavienses nesse período, com duas assistências a registar.

No segundo lugar desta eleição ficou Fabinho (Leixões), com 15% dos votos, enquanto Neto (Casa Pia) completou o pódio com 11% das preferências.