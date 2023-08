João Tavares reforça o meio-campo do Marítimo

A chegada do médio visa colmatar as saídas mais do que prováveis, mas ainda não consumadas, de Xadas e Val Soares.

O médio português João Tavares, rubricou um contrato válido por duas épocas com o Marítimo. O médio já se encontrava há alguns dias no Funchal, mas só foi anunciado na tarde desta terça-feira.

O futebolista que durante os escalões de formação passou pelo FC Porto e pelo Benfica, rumou enquanto sénior ao Feirense, clube que representou nas últimas três épocas.

