João Sidónio sai do Fafe para jogar na Liga SABSEG

Defesa-central de 23 anos representava o Fafe, da Liga 3, onde fez 25 jogos na última temporada.

João Sidónio vai ser reforço do Estrela da Amadora, sabe O JOGO. O acordo entre as duas partes é total e o defesa-central, 23 anos, que representava o Fafe, da Liga 3, vai mudar-se para a Reboleira até 2025, depois de uma temporada na qual deu nas vistas, com 25 jogos efetuados pelos minhotos.

Formado na Casa do Benfica da Póvoa de Lanhoso, Braga, Palmeiras e Gil Vicente, Sidónio jogou, enquanto sénior, na AD Oliveirense, São Martinho, sub-23 do Famalicão e no Mirandela. Foi em Trás-os-Montes que realizou a melhor época da carreira, com quatro golos apontados em 30 partidas. Agora dá o salto para os patamares profissionais, rubricando um contrato de longa duração com o emblema presidido por Paulo Lopo.

De resto, esta é a segunda vez que os amadorenses contratam em Fafe. Em 2021/22, o avançado Paulinho fez a mesma viagem e com sucesso: dez remates certeiros e duas assistências em 32 jogos.