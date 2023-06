João Reis está livre e interessa ao Marítimo

Lateral-esquerdo representou o Estrela da Amadora em 2022/23

O lateral-esquerdo, João Reis, que na época passada representou o Estrela da Amadora, formação que venceu o play-off de acesso à I Liga, e que relegou o Marítimo para a II Liga, interessa ao conjunto insular.

João Reis terminou o contrato com o Estrela da Amadora e está livre para assinar com os insulares. O JOGO apurou junto de um elemento da SAD do futebol insular que este futebolista é um dos alvos para a profunda renovação que a equipa insular está a promover.

Porém, a renovação, conhecida hoje, de Fábio China e a manutenção do lateral-esquerdo titular, Vítor Costa no plantel, verde-rubro, poderá fazer cair o negócio.

De qualquer forma, João Reis, pode também ser utilizado a extremo, já que, no Estrela da Amadora, fazia todo o corredor numa estratégia de 3 centrais que era utilizada por Sérgio Vieira.