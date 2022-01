João Pica, do Académico de Viseu, termina carreira de futebolista

Redação com Lusa

Depois de quatro temporadas e meia no Académico de Viseu, Pica passa a integrar o departamento de formação dos viseenses.

O defesa central João Pica, de 35 anos, decidiu terminar a carreira como jogador profissional de futebol, passando a integrar o departamento de formação no Académico de Viseu, informou esta quarta-feira a SAD do clube da Liga SABSEG.

O jogador tinha contrato com o clube viseense até final da presente época desportiva, mas há vários dias que já não integrava os treinava do plantel às ordens de Pedro Ribeiro.

Depois de quatro temporadas e meia no Académico de Viseu, do qual vestiu a camisola em 96 jogos oficiais e marcou quatro golos, Pica passa para outras funções no clube, integrando o departamento de formação dos viseenses, "onde, certamente, transmitirá aos mais novos os seus conhecimentos, valores e a mística para representar o Académico", pode ler-se na nota de imprensa da SAD viseense.

Na sua carreira como futebolista profissional, João Pica passou ainda por clubes como Ribeirão, Varzim, Moreirense e Tondela.

O Académico de Viseu é o atual 11.º classificado da II Liga, com 22 pontos em 19 jogos já realizados.