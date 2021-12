João Paulo, médio do Feirense, convocado por Cabo Verde para a CAN

João Paulo, médio do Feirense

Médio de 23 anos escolhido para representar seleção de Cabo Verde

João Paulo, médio de 23 anos do Feirense, vai representar a seleção de Cabo Verde na próxima edição da CAN.

O jogador, utilizado por 15 vezes esta temporada, foi um dos escolhidos pelo seu selecionador para representar uma seleção que terá como adversários na fase de grupos a Etiópia, o Burkina Faso e os Camarões.

Apesar de ainda não ter marcado na sua primeira experiência no futebol profissional, em Portugal, João Paulo leva já quatro assistências com as cores dos fogaceiros.