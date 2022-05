João Oliveira com a camisola do Leixões

A luta pela subida tem uma etapa marcada para o Mar na visita do Casa Pia, segundo classificado, mas o extremo não quer saber de contas alheias e pretende dar alegria aos adeptos.

O Estádio do Mar será palco de um jogo decisivo na última jornada, na receção ao Casa Pia, segundo classificado, que luta pela subida direta à I Liga com Rio Ave e Chaves. Indiferente às necessidades destes três clubes, João Oliveira promete que o Leixões "vai fazer tudo para ganhar, como em todos os jogos". "Jogamos em nossa casa e a pressão estará toda do lado do adversário. Vamos dar o máximo para conquistar os três pontos e dar mais uma alegria aos nossos adeptos", diz o extremo, constatando "mais vale ganhar do que perder, mesmo que a classificação esteja praticamente decidida".

Com uma excelente segunda volta, o Leixões poderia estar, também, a lutar pela subida caso a primeira parte do campeonato tivesse sido semelhante. João Oliveira está de acordo, mas aponta motivos para as diferenças de rendimento. "Esta equipa tem muitos jovens, e muitos deles estão a fazer o primeiro ano num campeonato profissional. Terá faltado um pouco de maturidade, que levou a que em alguns jogos perdêssemos pontos nos últimos minutos", defende, acrescentando que com jogadores mais experientes, o Leixões "poderia estar mais acima na classificação".

E poderá o Leixões lutar pela subida na próxima época se ajustar o plantel? João Oliveira acredita que sim: "Temos um bom grupo, com muitos jovens que temos de ajudar a crescer. Claro que com ajustes e mais experiência de alguns jogadores, podemos meter-nos na luta."

O extremo tem mais um ano de contrato e não pensa dar o salto. "Estou no Leixões e sinto-me bem aqui", atirou Oliveira.