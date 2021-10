João Oliveira, jogador do Leixões, operado a uma fratura na face

João Oliveira deixou de maca o relvado do Estádio do Mar

Saiu lesionado do encontro com o Feirense.

João Oliveira, do Leixões, vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica a uma fratura na face, sofrida no domingo após um lance, com perda de consciência, com o guarda-redes do Feirense, em jogo da Liga SABSEG.

João Oliveira, de 25 anos, que na sequência do lance foi internado para observação e realização de exames no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, foi esta segunda-feira transferido para o Hospital São João, no Porto, onde decorrerá o procedimento.

O jogador, de acordo com informações prestadas pelo Leixões, sofreu "um traumatismo que resultou numa fratura na face direita", depois de ter sofrido uma falta do guardião feirense Arthur, aos 19 minutos.

João Oliveira, de nacionalidade suíça e portuguesa, foi assistido e retirado do relvado de maca, tendo sido transportado para o Hospital Pedro Hispano, que fica perto do estádio, para realizar exames e já não assistiu ao triunfo do Leixões (2-0).