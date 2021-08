João Oliveira anunciado como reforço do Leixões

João Oliveira é o novo reforço do Leixões

O extremo de 25 anos assinou por duas temporadas e já se encontra a treinar às ordens de José Mota.

O extremo João Oliveira foi anunciado esta quinta-feira como reforço do Leixões para a Liga SABSEG. O jogador de 25 anos assinou um contrato válido por duas temporadas e já se encontra a treinar às ordens de José Mota.

João Oliveira estava a defender o emblema do Cova da Piedade, onde marcou cinco golos em 26 jogos na última temporada. O jogador alegou justa causa e deixou a equipa para assinar com o Leixões.

O extremo já estava na equipa matosinhense desde o início da semana, mas com a rescisão validada com os piedenses, acabou por ser oficializado no novo clube.

O Leixões ocupa atualmente o 4.º posto da Liga SABSEG com quatro pontos. A equipa do técnico José Mota estreou-se a vencer o Farense (3-1) e empatou na útlima jornada com o Chaves fora de casa (1-1).