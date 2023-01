João Marcos reforça a frente de ataque da B SAD

O avançado brasileiro, de 22 anos, ingressa por empréstimo do Santa Clara

João Marcos é a mais recente aquisição da B SAD. O avançado brasileiro, de 22 anos, chega proveniente do Santa Clara, por empréstimo, tendo disputado oito jogos pelos açorianos-

No posto do playoff de despromoção, ocupando o 16º posto, a B SAD realizou movimentações com o intuito de alterar o momento atual, sendo, para já, confirmadas as contratações de João Marcos e Boubakar Fofana. No sentido contrário segue Nandinho. O técnico não resistiu aos maus resultados e deixa, desta forma, o clube.

Nota, ainda, para as renovações de Diogo Tavares (24 anos), Martim Coxixo (19 anos) e Tiago Lopes (21 anos).