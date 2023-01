João Henriques deverá suceder a Vasco Faísca no Farense

Treinador deixou o comando técnico do Marítimo em dezembro de 2022.

João Henriques deverá ser o nome escolhido pelos dirigentes da SAD do Farense para substituir Vasco Faísca no comando técnico dos algarvios. O treinador saiu do Marítimo em dezembro de 2022.

Cinco anos depois, João Henriques volta a treinar uma equipa do segundo escalão do futebol português. O treinador destacou-se no Leixões, tendo também treinado Paços de Ferreira, Santa Clara, Vitória de Guimarães e Moreirense.

Vasco Faísca deixa o Farense no segundo lugar da Liga SABSEG, a nove pontos do líder Moreirense e a um ponto do terceiro classificado, o Estrela da Amadora, que visita esta sexta-feira o São Luís, numa partida agendada para as 20h15.