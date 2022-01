No Trofense desde o início da época transata, João Faria somou um total de 34 jogos com a equipa agora orientada por Francisco Chaló.

João Faria, central de 31 anos, já não é jogador do Trofense. O antigo atleta do Benfica B rescindiu com emblema da Trofa.

No Trofense desde o início da época transata, João Faria somou um total de 34 jogos com a equipa agora comandada por Francisco Chaló.