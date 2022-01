João Diogo chega do Campeonato de Portugal para reforçar a Académica

O lateral-direito, campeão pelo Estoril na época passada, chega proveniente do Camacha, do Campeonato de Portugal.

A Académica assegurou a contratação de João Diogo até ao final da temporada. Segundo O JOGO apurou, a Briosa chegou a acordo com o lateral-direito que estava no Camacha, do Campeonato de Portugal, e que hoje poderá, inclusivamente, começar a trabalhar no novo emblema.

O jogador, 33 anos, regressa assim aos patamares profissionais, ele que foi formado no Marítimo (onde esteve dos escalões de formação aos seniores), representando depois o Belenenses, os romenos do Gaz Metan e do Farul, os eslovacos do Spartak Tranava e mais, recentemente, o Estoril, onde na temporada transata se sagrou campeão da II Liga.

De resto, um dos motivos que levará o defesa a ingressar na Académica será o facto de poder voltar a trabalhar com Pedro Duarte, com quem esteve, em 2019/2020, precisamente no emblema da Linha.

O madeirense é o segundo lateral-direito contratado nesta janela de transferências, depois de Kalindi (ex-Nacional) que ainda não se estreou, uma vez que está entregue ao departamento médico. Durante este mercado, os academistas viram partir o habitual titular João Pedro para os cipriotas do Apoel, bem como o colombiano Daniel Rodriguez (nunca utilizado) para o Oliveira do Hospital, da Liga 3.