João Costa regressa ao futebol português e assina pelo Feirense

Guarda-redes ex-FC Porto vai jogar na II Liga após época de bom nível no Múrcia.

João Costa, guarda-redes formado no FC Porto, está de volta ao futebol português pela porta do Feirense.

Após uma boa época no Múrcia, do terceiro escalão espanhol, o guardião, de 27 anos, vai atuar na II Liga, ao serviço do emblema fogaceiro.

João Costa estava livre no mercado e, apesar de ter recebido proposta de renovação do Múrcia, optou por voltar ao país natal.