João Carlos, avançado da Académica, rema contra maré negra

Briosa vive época difícil, mas tem mais golos marcados do que o 9.º classificado e metade deles assinados pelo brasileiro.

Uma luz no meio da escuridão: numa época altamente negativa da Académica, que corre sérios riscos de uma despromoção histórica à Liga 3 - a Briosa nunca competiu abaixo dos dois primeiros escalões do futebol português -, há um jogador que tem estado em plano de destaque, num desempenho muito positivo e totalmente antagónico ao da sua equipa: João Carlos.

O avançado, que está em Coimbra emprestado pelo Estoril até ao final da temporada, já concretizou por 16 vezes na Liga SABSEG 2021/2022, o que faz dele o melhor marcador da competição, assim como autor de metade dos golos da equipa, que contabiliza 32 remates certeiros ao fim de 27 jornadas do campeonato - Penafiel (9.º), Trofense (14.º), Ac. Viseu (15.º), Covilhã (16.º) e Varzim (17.º) marcaram menos. Mafra (8.º) e Vilafranquense (13.º) têm os mesmos 32...

O brasileiro luta pelo troféu de "artilheiro" da competição e apontou oito golos nas últimas sete rondas. João Carlos assumiu ultimamente a cobrança das grandes penalidades, sendo que, até ao momento, em cinco tentativas, marcou três vezes.

O dono da camisola 50, que foi considerado o jogador do mês de fevereiro pela Liga além de ser o melhor avançado, está a viver a temporada mais eficaz da carreira. Apesar de ser destro, João Carlos remata também muito bem com o pé esquerdo, de tal forma que, dos 16 golos, nove foram precisamente com o pé canhoto, seis com o direito e um de cabeça.