João Bravim deixa Casa Pia e reforça baliza do Santa Clara

Redação com Lusa

Bravim, cuja saída do Casa Pia já tinha sido revelada, esteve nas últimas três épocas ao serviço dos gansos, tendo realizado sete jogos.

O guarda-redes João Bravim, que alinhava no Casa Pia, assinou um contrato válido por duas temporadas com o Santa Clara, anunciou esta sexta-feira o clube da II Liga.

"A Santa Clara, Açores - Futebol, SAD tem o prazer de anunciar a contratação de João Bravim. O guarda-redes, de 25 anos, assina um contrato válido por duas temporadas, isto é, até final de junho de 2025", adiantam os açorianos em comunicado.

O guardião chegou a Portugal em 2018 para representar o Alverca, depois de experiências no Santos e no Cruzeiro do Brasil.

Nas primeiras declarações como jogador do Santa Clara, o atleta brasileiro agradeceu à administração e à equipa técnica e prometeu "fazer de tudo para honrar" a camisola dos açorianos.

"Estou muito feliz e motivado com a oportunidade de vestir a camisola do Santa Clara, pois sei que, mais do que um clube, estarei a representar uma comunidade que se orgulha muito das suas raízes", afirmou, citado na nota de imprensa.

Para a temporada 2023/24, os açorianos contrataram o guarda-redes Bravim, os médios Sarará, Serginho, Bruno Almeida (que assinou em definitivo pelo clube), MT (que renovou o empréstimo) e Klismahn, o extremo Reinaldo, os centrais Luís Rocha, Sidney Lima, Sema Velásquez e Pedro Pacheco e os laterais David Bruno, Lucas Soares e Miguel Pires.

O Santa Clara vai alinhar na II Liga em 2023/24 sob a liderança do treinador Vasco Matos (ex-adjunto do Casa Pia), após cinco temporadas consecutivas na primeira divisão.