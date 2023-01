João Amorim regressa à Liga SABSEG para representar o Vilafranquense

João Amorim reforça miolo do Vilafranquense. No mesmo dia, o Vilafranquense anunciou a saída de Kelvin Medina, João Mário e Leo Bahia.

O médio João Amorim é o mais recente reforço do Vilafranquense, sem que tenha sido revelada a duração contratual. O jogador, de 30 anos, chega proveniente dos romenos do Brasov 2021, onde estava desde o início da temporada, apesar de não ter somado qualquer minuto.

De regresso ao futebol português, Amorim não escondeu a satisfação pela mudança. "Sinto-me contente por estar aqui. Neste momento, posso acrescentar a minha experiência, tenho alguns anos de Segunda Liga e posso usar a minha qualidade em prol do coletivo para ajudar a equipa ser mais forte", partilhou. Na carreira, o médio, ainda, conta com passagens pela formação do FC Porto e Espinho, tendo representado, entre outros, emblemas da Liga SABSEG como Aves, Oliveirense, Varzim, Feirense e Penafiel.

Além da apresentação de João Amorim, o Vilafranquense comunicou a saída de Zimbabwe (Covilhã), João Mário e Leo Bahia.