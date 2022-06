Jhon Velásquez reforça meio-campo do Farense

A duração do contrato não foi revelada

Jhon Velásquez, médio colombiano de 27 anos, ex-Santa Fé, assinou pelo Farense, tornando-se no sexto reforço dos algarvios para uma época em que a formação de Faro aposta forte no regresso ao escalão principal do futebol português.

A duração do contrato não foi revelada. Velásquez, começou a jogar no Santa Fé em 2015 e nos dois anos seguintes passou pelos Llaneros e Patriotas Futbol Club, regressando em 2019 à equipa de Bogotá, onde estava há quatro temporadas e pela qual realizou 321 jogos.

O médio de características ofensivas fez 16 assistências e apontou 12 golos, contando com duas chamadas à seleção da Colômbia e cinco presenças na principal competição da América do Sul, a Taça Libertadores. Esta será a sua primeira experiência na Europa.