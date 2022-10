Jardel é craque na festa do golo: "Acredito que este ano possa chegar aos 16"

Avançado bisou contra o Trofense, igualando os golos de 2021/22. Antigo colega no Corunha augura-lhe um futuro risonho. O guarda-redes Ricardo Benjamim, que também passou pelo Feirense, foi companheiro de Jardel no Corunha e acredita que o avançado guineense pode render ainda mais e chegar aos 16 golos esta época.

Em apenas nove jogos, Jardel já igualou os cinco golos que marcou na época anterior, tendo sido o principal responsável pela maior vitória do Feirense esta temporada, ao bisar na vitória por 3-0 em casa do Trofense, resultado que permitiu à equipa subir ao sexto lugar.

"O Jardel é muito forte no remate, na meia distância e no um contra um contra. É um jogador muito explosivo e fisicamente forte. Isso vê-se no jogo aéreo, na corrida e na forma como segura da bola", caracterizou-o Ricardo Benjamim, que trabalhou com o avançado, de 25 anos, em Espanha, na época 2017/18, quando ambos estavam no Corunha.

"Na época passada teve algumas lesões, mas nesta tem estado em praticamente todos os jogos. Está a passar por uma melhor fase e o psicológico também ajuda a que as lesões não venham", analisou o guardião de 23 anos, perspetivando que o guineense ultrapasse o seu recorde pessoal, a nível sénior, que é de sete golos, no Leça.

"Acredito que este ano possa rondar os 16 golos. É muito imprevisível, tem uma qualidade de definição muito grande e é atrevido", avaliou Benjamim, agora no S. João de Ver, que conhece Rui Ferreira devido a uma curta passagem pelo Feirense. "É um treinador com um método de trabalho muito bom, analisa os adversários ao pormenor, aposta e valoriza os jovens", enalteceu.

Penáltis "estátua" já se viam em Espanha

Jardel tem a particularidade de marcar penáltis "estátua" - fica completamente parado, com um pé no ar, até rematar -, como se viu na receção ao Leixões (1-1). Na época anterior, Jardel chegou a marcar assim contra o Vila Meã, para a Taça, e no Leça também já o tinha feito, mas Benjamim lembra que esse hábito já vem de Espanha. "No Deportivo via-o muitas vezes a treinar esse ritual, é uma imagem de marca dele", explicou.