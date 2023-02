Japonês Yamagata assume a SAD da Oliveirense

Clube anunciou o novo presidente do Conselho de Administração da SAD.

Nobuyuki Yamagata é o novo presidente do Conselho de Administração da União Desportiva Oliveirense, Futebol SAD. O novo dirigente unionista foi apresentado pelo clube como sendo alguém que tem "um grande conhecimento do futebol mundial" e que vai também liderar o destino do clube nipónico Yokohama FC "de forma a reforçar a proximidade das duas instituições".

Recorde-se que o Yokohama, que emprestou ao clube de Oliveira de Azeméis Kazu Miura, e Oliveirense pertencem ao Grupo Onodera, sendo este o maior acionista da Oliveirense desde o passado mês de novembro.

Em relação ao plantel, a Oliveirense cedeu, até ao final da época, os atletas Obi e Lamine à AD Camacha e o médio Vítor Pisco ao USC Paredes. Por mútuo acordo, a Oliveirense e o avançado Marcelo Marques terminaram o vínculo contratual que os ligava.