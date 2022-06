Já há data para o início dos trabalhos do Nacional

Redação com Lusa

O Nacional, equipa da Liga SABSEG, anunciou hoje que o arranque dos trabalhos para a temporada 2022/23 está agendado para o próximo dia quatro de julho.

Nesse dia e no seguinte vão realizar-se os habituais exames médicos e testes físicos. O primeiro treino está marcado para a tarde do dia cinco de julho.

A 16 ocorrerá o primeiro jogo de treino, diante do Marítimo, que fechará o primeiro ciclo de preparação da equipa.

Entre 18 e 23 de julho, o Nacional fará o seu estágio de pré temporada, que terá lugar em Penafiel e que contemplará a realização de quatro partidas de preparação diante de adversários ainda a anunciar.

No final de julho terá lugar a apresentação oficial do plantel, isto a uma semana do arranque oficial da Liga SABSEG, previsto para sete de agosto.