"Já esperava um grupo com qualidade, mas superou as expectativas"

Zé Manuel não esconde ambição dos vila-condenses para ir longe na Taça de Portugal e pede o "máximo de seriedade" na receção ao Olhanense.

Apesar de o foco do Rio Ave estar na luta pela subida na Liga Sabseg, Zé Manuel assegura que a equipa vila-condense pretende "fazer uma boa campanha" na Taça de Portugal que orgulhe os adeptos", fazendo jus à "grande tradição" do clube na competição, na qual já alcançou duas finais, em 1984 e 2014, perdidas para FC Porto e Benfica respetivamente.

Nessa perspetiva, contra o Olhanense, ainda que se trate de uma formação que disputa o Campeonato de Portugal, será necessário "encarar o adversário com o máximo de seriedade". "As despesas do jogo vão estar por nossa conta e teremos que entrar com o máximo de concentração e a qualidade de jogo que nos caracteriza. Enquanto estiver 0-0, o Olhanense vai a acreditar", avisou o avançado.

A cumprir a primeira temporada no emblema da caravela depois de dois anos no Santa Clara e uma passagem pelos romenos do Gaz Metan, Zé Manuel, 31 anos, faz um balanço "muito positivo" dos primeiros meses nos Arcos. "Quando assinei pelo Rio Ave já esperava um grupo com qualidade, mas superou as minhas expectativas. As ideias do treinador acabaram por ir ao encontro do que precisava nesta fase da carreira e encontrei um grupo muito bom", disse com a certeza de que "a empatia entre os jogadores tem sido importante". "As vitórias começam no balneário. Estamos a construir um balneário muito forte, com um ambiente muito positivo e isso tem-se refletido, sabendo que, assim, estaremos mais próximos dos nossos objetivos", prosseguiu, enaltecendo, também, a grande importância da "sintonia" entre os adeptos e a equipa.

"Dentro do campo, sentimos a força que eles nos passam e isso é muito importante. A equipa tem que ser a imagem dos adeptos, que têm sido incansáveis no apoio em todo o lado", frisou Zé Manuel, um elemento importante no desempenho ofensivo do Rio Ave, contando que já assinou quatro golos e duas assistências em 15 jogos realizados.