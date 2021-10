Já com sondagens de clubes europeus, Rúben Semedo treina no Estrela da Amadora

Rúben Semedo tem treinado no Estrela da Amadora

Depois de autorizado pelo Olympiacos a procurar clube, o central mantém a forma física com o plantel tricolor Já foi sondado por vários clubes europeus e, embora ainda tenha contrato com o campeão grego, pode decidir o futuro nas próximas semanas. Até lá, é reforço... para os treinos.

Ricardo Chéu tem contado com um reforço de peso nos último treinos do Estrela da Amadora: Rúben Semedo. O central internacional português está a treinar com o plantel tricolor enquanto não encontra novo clube para representar.

O defesa, de 27 anos, ainda tem contrato com os gregos do Olympiacos, mas, ultrapassada a polémica devido a uma acusação de violação, o emblema treinado por Pedro Martins deu autorização ao jogador para procurar outra equipa. Ao que O JOGO apurou, o defesa já recebeu sondagens de vários clubes europeus.

Até lá, Rúben Semedo regressa às origens, ou seja, à cidade da Amadora, de onde é natural, e mantém a forma física juntamente com o plantel do Estrela da Amadora.

Para esta integração nos treinos foi essencial a amizade entre o central e André Geraldes, presidente da SAD tricolor. O dirigente já tinha trabalhado com o jogador no Sporting.