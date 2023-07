Ivo Gonçalves continua a defender as redes do Lank Vilaverdense

Redação com Lusa

O guarda-redes Ivo Gonçalves renovou com o Lank Vilaverdense por mais uma temporada, informou esta terça-feira o clube minhoto da II Liga.

O veterano jogador (39 anos) foi o titular da baliza da equipa de Vila Verde durante a maior parte da época passada, na Liga 3, na qual a equipa garantiu, pela primeira vez na sua história, a subida à II Liga.

Ivo Gonçalves conta com vasta experiência no segundo escalão, com passagens por Portimonense, Farense, Académico de Viseu, Penafiel, Leixões e Vizela.

O Lank Vilaverdense, que será orientado por António Barbosa, um regresso ao clube, vai realizar os jogos em casa no estádio do Paços de Ferreira enquanto o seu recinto estiver em obras, necessárias para cumprir os requisitos impostos pela Liga de clubes.