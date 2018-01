Varzim surpreende e dá guia de marcha a quatro jogadores

Depois de várias entradas e saídas de jogadores nas últimas semanas, e numa altura em que a equipa luta para fugir aos lugares de descida, era pouco expectável a dispensa destes quatro elementos

Numa medida enquadrada na profunda remodelação que o Varzim está a fazer no plantel, o lateral-esquerdo Milhazes, o defesa-central Kaká e os médios Leonel Olímpio e Romeu Rocha fazem parte da lista de dispensas. Os jogadores já não se encontram a trabalhar às ordens do técnico Nuno Capucho, sendo que, agora, o emblema poveiro terá de negociar as respetivas rescisões de contrato com estes elementos. Se nos casos de Kaká e Romeu Rocha as saídas não surpreendem face à escassa utilização até ao momento, as dispensas de Milhazes e Leonel Olímpio não eram expectáveis, contando que ambos participaram em 16 jogos nesta temporada e eram regularmente titulares.

Milhazes, Kaká, Leonel Olímpio e Romeu Rocha foram dispensados dos treinos e vão agora negociar a rescisão de contrato

A confirmarem-se as rescisões destes quatro elementos, e uma vez que foi atingido o número máximo de inscrições e não poderão ser feitas mais contratações, o plantel alvinegro passará a ter 23 jogadores. Refira-se que, anteriormente, já tinham deixado o clube, por mútuo acordo, Jairo Jimenez, Il Soo, Lukman e Ronan, enquanto no sentido inverso o Varzim contratou os cinco reforços permitidos no mercado de inverno, casos de Rúben Macedo, Stanley, Buba, Agim Zeka e Luís Alberto.