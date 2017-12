Varzim reforça ataque em Portimão e promete mais no mercado

A formação poveira, que tem o sexto pior ataque da II Liga, procura no mercado mais soluções para o sector ofensivo e para a linha intermediária. Stanley regressa a um clube que já representou.

O Varzim assegurou a contratação de Stanley e Buba, ambos ex-Portimonense, reforçando com dois elementos a linha ofensiva, o sector mais carenciado do plantel orientado por Nuno Capucho. Beneficiando das bolas relações com o clube algarvio, com o qual tem realizado vários negócios nos últimos tempos, como as vendas do médio Pedro Sá, do extremo Manafá e do avançado Rui Costa, que entretanto foi cedido ao Famalicão, além de empréstimos de jogadores, o Varzim assegurou o regresso de Stanley, que representou o emblema poveiro nas temporadas 2014/15 e 2015/16, ambas por empréstimo dos moçambicanos do Chibuto.

Depois de ter apontado 16 golos na época anterior pelo Varzim, o avançado nigeriano foi emprestado ao Portimonense, mas esteve algum tempo lesionado e acabou por ser pouco utilizado (quatro jogos como suplente utilizado), o que levou a que os algarvios não acionassem a opção de compra do passe, permitindo agora o regresso aos lobos do mar, novamente por cedência do Chibuto.

Emprestado pelo Portimonense, do Algarve chega igualmente Buba, que pode alinhar como avançado ou extremo, depois de ter representado os japoneses do Imabari na segunda parte da última época. Apesar de ter boas referências, após uma passagem pelos sub-20 do Corinthians, o brasileiro de 24 anos chegou ao Portimonense em 2015, proveniente do América de Natal, mas nunca conseguiu afirmar-se, somando um golo em 26 jogos durante uma época e meia.

Mais três contratações entre algumas saídas

Com uma campanha aquém das expectativas, estando nesta fase apenas três pontos acima dos lugares de descida, o Varzim vai reforçar o plantel com pelo menos mais três jogadores, entre meio-campo e ataque. Tendo várias possibilidades no mercado, os poveiros aguardam pelos excedentes de vários clubes da I Liga para escolherem os reforços, sendo certo que o plantel também vai registar saídas em janeiro.

