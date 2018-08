Um golo de Jota dá vitória ao Benfica B na receção ao Leixões

O nulo acabou por perdurar até ao intervalo,

Um remate certeiro do avançado Jota, aos 70 minutos, resultou no primeiro triunfo do Benfica B na edição de 2018/19 da II Liga, por 2-1, sobre o Leixões.

O nulo acabou por perdurar até ao intervalo, apesar de o ponta de lança Ricardo Barros ainda ter introduzido a bola na baliza benfiquista, mas em situação de fora de jogo.

A segunda parte começou praticamente com o primeiro golo do Benfica B, aos 46 minutos. Ao procurar aliviar uma bola dentro da área, o defesa central leixonense Ricardo Alves atingiu o avançado Saponjic e cometeu grande penalidade, que o próprio jogador sérvio converteu com êxito.

A equipa de Matosinhos empatou na sequência de um lance de bola parada, aos 67 minutos. Bura bateu um livre direto a cerca de 40 metros da baliza, a bola foi travada num defesa benfiquista e, na recarga, o avançado cabo-verdiano Kukula fez o 1-1. Mas o empate foi desfeito passados três minutos, por Jota, que bateu o guarda-redes adversário com um remate imparável.